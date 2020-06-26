До 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга

По какой причине введение новых правил решили отложить на год не уточняется.

На сайте ЕЭК появилось сообщение, в котором говорится, что введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год.

Ранее правила должны были вступить в силу с 1 июня 2020 года, но теперь они заработают только с 1 июля 2021 года.

В частности, речь идет о регламенте, в котором говорится о запрете проверки автомобилей в лабораториях дистанционно.

То есть в следующем году запретят легализацию изменений по фотографиям.

На таком нововведении настаивают в ГИБДД, аргументируя это тем, что в России могут оформляться заключение, которые выдают без проверок машин.