По какой причине введение новых правил решили отложить на год не уточняется.
До 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга
На сайте ЕЭК появилось сообщение, в котором говорится, что введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год.
Ранее правила должны были вступить в силу с 1 июня 2020 года, но теперь они заработают только с 1 июля 2021 года.
В частности, речь идет о регламенте, в котором говорится о запрете проверки автомобилей в лабораториях дистанционно.
То есть в следующем году запретят легализацию изменений по фотографиям.
На таком нововведении настаивают в ГИБДД, аргументируя это тем, что в России могут оформляться заключение, которые выдают без проверок машин.
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