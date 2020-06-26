Дилер из Германии попросил возобновить продажи Lada в Европе

Как известно, российский автогигант временно прекратил поставки своих автомобилей на территорию Европы, что связано с необходимостью их доработки под действующие экологические стандарты.

В «АвтоВАЗе» рассказали, что поставки и продажи прекращены временно, и как только выйдут автомобили соответствующие нормам Euro 6d, они снова появятся в продаже на территории Европы.

До появления доведенных под стандарты автомобилей пройдет немало времени, но уже сейчас дилер из Германии просит возобновить продажи Lada в Европе.

Как пишет «Авторевю», ситуация усугубляется еще и тем, что согласно новой стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi, в Европе будет представлена только линейка автомобилей бренда Dacia, тогда как основными зарубежными рынками для Лад станут страны СНГ, Латинской Америки, Монголии и Ближнего Востока.

С этим также не согласен немецкий дистрибьютор «АвтоВАЗа». Недавно он оформил официальную петицию компаниям, где требует вернуть автомобили Лада в продажу на европейский рынок.

Для ее рассмотрения требуется минимум 2 000 подписей и уже ее подписали более тысячи человек.