Немецкая компания Audi на территории РФ проводит отзывную кампанию, которая уже согласована с Росстандартом.

В сообщении ведомства говорится, что компания Audi отзывает в России 157 автомобилей A8, Q7 и Q8. Речь идет о моделях, которые в России были проданы в период с 2019 года.

В указанных автомобилях есть вероятность трансмиссионного масла. Владельцы отзывных машин получат уведомления о необходимости посетить ближайший сервисный центр для устранения неполадок.

В автомобилях проверят дату производства трубки и при необходимости произведут ее замену.

Все работы будут проведены за счет автопроизводителя.