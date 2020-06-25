Немецкая компания Audi на территории РФ проводит отзывную кампанию, которая уже согласована с Росстандартом.
Компания Audi отзывает в России 157 автомобилей
В сообщении ведомства говорится, что компания Audi отзывает в России 157 автомобилей A8, Q7 и Q8. Речь идет о моделях, которые в России были проданы в период с 2019 года.
В указанных автомобилях есть вероятность трансмиссионного масла. Владельцы отзывных машин получат уведомления о необходимости посетить ближайший сервисный центр для устранения неполадок.
В автомобилях проверят дату производства трубки и при необходимости произведут ее замену.
Все работы будут проведены за счет автопроизводителя.
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