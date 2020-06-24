Mercedes и NVIDIA разработают автономный автомобиль

Две компании решили объединить свои усилия и создать собственный автономный автомобиль, который будет относиться к премиальному классу.

Mercedes и NVIDIA недавно подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создана революционная вычислительная архитектура.

Согласно планам эта платформа должна использоваться во всех новых машинах немецкой марки с 2024 года. В свою очередь в NVIDIA рассказали, что они создадут самую сложную и передовую разработку, которая будет применена в автомобилестроении.

В автомобилях сразу же будут предлагать автопилоты второго и третьего уровня, а в перспективе будет создан автопилот, который будет самостоятельно обновляться и совершенствоваться.

Предполагается, что эти автономные автомобили в несколько раз будут превосходить электрокары от Tesla.