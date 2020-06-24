Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

Также представитель бренда немного рассказал о новинке, а также анонсировал его скорый дебют. Однако, в руководстве компании решили пересмотреть планы и теперь выход недорого кроссовера с названием Magnite решили отложить.

Согласно новым данным, эта новинка появится не ранее 2021 года. Решение отложить реализацию проекта было принято на фоне пандемии коронавируса и связанной с ней ограничениями.

Напомним, что новый кроссовер создается в первую очередь для индийского рынка, где его изначально планировали запустить в августе. Модель будет около 4 метров, а под ее капотом установят литровый 100-сильный турбомотор.

В основе индийской версии будущей новинки ляжет тележка CMF, которую разрабатывал концерн Renault-Nissan-Mitsubishi. Это переднеприводная тележка с задней торсионной балкой.

Предположительно, в России Datsun Magnite будет предлагаться с 1,6-литровый ДВС H4M мощностью 114 л.с. Его предварительная цена составит около 500 тыс. рублей в эквиваленте.