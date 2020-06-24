Новый минивэн Kia Carnival появился на официальных фото

Компания Kia в третьем квартале года планирует провести презентацию четвертого поколения минивэна Kia Carnival.



Тогда же автомобиль будет запущен в продажу. Пока автопроизводитель не проводит тизерную кампанию, но инсайдерам удалось раздобыть официальные фотографии новинки.

Благодаря этому была рассекречена внешность минивэна, которая изменилась в сравнении с предшественником.

Теперь Kia Carnival получил массивные колесные арки, неокрашенные накладки в нижней части кузова, и в результате модель стала больше похожа на кроссовер.

Сдвижные задние двери сохранились. Стоит отметить, что на фото показана корейская версия с названием Kia Carnival Limousine, а она отличается наличием большого количества хромированных элементов.

Что касается габаритов, то они изменились. Длина и ширина стали больше, а высота не изменилась. Теперь размеры составляют: 5 155/1 995/1740 мм, расстояние между осями – 3 090 мм.

По предварительным данным, в моторной гамме модели будет турбированный дизельный мотор объёмом 2,2 литра, а также бензиновый 2,5-литровый агрегат.

Кроме этого, в линейке может остаться и шестицилиндровый агрегат. Другие подробности о новом поколении Kia Carnival пока не раскрывают.