Разработка Pi Car: электромобиль, которому не потребуется зарядная станция

Электромобили загрязняют окружающую среду даже больше, чем машины с двигателями внутреннего сгорания? Объединив международную команду ученых, компания Neutrino Energy Group решает задачу поиска возможностей обеспечения питания электромобилей будущего.

С начала 2000-х автомобили, не использующие ископаемое топливо, завоевали общественное сознание. Несомненно, что переход на транспортные средства, которые не загрязняют окружающую среду и не представляют угрозу здоровью населения – идеальное решение в условиях актуальной экологической ситуации. Однако не стоит слепо полагать, что электромобили лучше для окружающей среды, важно полностью изучить преимущества и недостатки этой технологии: электромобили настолько экологичны, насколько экологичен источник электричества, используемого для их питания.

В настоящее время мировые автоконцерны и научно-технологические компании активно включились в гонку за создание электромобилей, которые могли бы составить альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

При этом необходимо отметить, что работы в этой области концентрируются в первую очередь на создании аккумуляторной батареи, которая могла бы обладать большой емкостью, долговечностью, большим циклом заряд-разряд без снижения (или минимальной потери) ёмкости аккумулятора, а также замене дорогостоящих материалов, применяемых в их производстве, и в первую очередь лития.

Однако производители электромобилей умалчивают и пока аккуратно обходят вниманием тот факт, что выбросы в атмосферу при зарядке электромобиля от сети общего электроснабжения ещё больше, чем от современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, только концентрация выбросов переносится в места генерации энергии, необходимой для обеспечения мобильности электротранспорта. Не говорится и о том, что необходимо инвестировать серьёзный капитал в строительство инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Похоже, что автоиндустрия еще далека от решения, которое удовлетворило бы амбициозного автомобилиста относительно комфортности и технических показателей, в частности, в плане пробега без подзарядки и эколога, с его обеспокоенностью глобальным изменением климата на Планете? Общеизвестно, что сжигание ископаемого топлива и выбросы выхлопных газов при эксплуатации автотранспорта – одни из определяющих факторов, влияющих на климатическую ситуацию.

«Является ли перевод автотранспорта на электрическую тягу решением задачи отказа от ископаемого топлива? При существующей системе зарядки электромобилей от ископаемого топлива – однозначно нет, поскольку выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива, необходимого для увеличения электрогенерации, возрастут пропорционально уменьшению количества выхлопных газов или даже превысят их», — считает эксперт и научный консультант немецко-американской исследовательской компании Neutrino Energy Group, предлагающей принципиально новый способ независимости электромобиля от центрального энергоснабжения, к.т.н. Румянцев Леонид.

Что такое NEUTRINOVOLTAIC?

Совсем недавно компания Neutrino Energy Group завершила разработку технологии NEUTRINOVOLTAIC – способ получения постоянного тока от воздействия частиц невидимого спектра излучения. Данная технология предназначена для электроснабжения как небольших приборов (калькуляторов, компьютеров, бытовой техники и т.д.), так и для обеспечения потребности отдельных домохозяйств. Особый интерес представляет возможность увеличения выходной мощности нейтринного источника тока путем увеличения количества рабочих элементов, созданных на основе нанесенных на металлическую фольгу легированных слоев кремния и графена. Такое сверхтвердое покрытие является многослойным, но результирующая толщина имеет нано-размер. Рабочие элементы располагаются «стопкой», как пачка писчей бумаги. Один лист DIN A4 даёт выходную мощность от 2.5 до 3.00 Вт. Принцип действия подобного источника подобен фотогальваническим элементам, но нейтринному источнику не нужен солнечный свет, он стабильно генерирует энергию днем и ночью, 365 дней в году, под землей и под водой.

Эти чрезвычайно важные технические характеристики легли в основу разработки электромобиля Pi-Car с нейтринным источником энергии.

Pi — Электрическая мобильность нового поколения

Особую важность проекта Pi-Сar подтверждает тот факт, что научно — исследовательская группа пополнила свои ряды новым специалистом высочайшего уровня. Недавно компания Neutrino Energy Group с гордостью приветствовала доктора Bharat Bhanudas Kale из Пуне, Махараштра, в своем международном альянсе ученых-новаторов в области энергетики. Доктор Кале возглавит работу над проектом Pi-Car.

Имея более 20 личных патентов, доктор Bharat Bhanudas Kale имеет более 250 международных публикаций в различных журналах и почти 30-летний опыт работы в области устойчивой энергетики и технологий наноматериалов. Доктор Kale является одним из выдающихся ученых-исследователей Индии в области исследований в самых значимых мировых научных направлениях. Он является одним из основателей Центра материалов для электронной техники (C-MET) в Пуне, а в 2020 году был назван членом Королевского химического общества в Лондоне.

Обширный опыт доктора Kale в области технологий устойчивой энергетики уже внес значительный вклад в сотрудничество с Neutrino Energy Group, но именно его дополнительный опыт в сфере новых наноматериалов действительно сыграл решающую роль.

В течение уже достаточно долгого времени Neutrino Energy Group разрабатывает совершенно новый вид электромобильности, который использует энергию нейтрино вместо электричества, генерируемого от сжигания угля или ископаемого топлива, и исследования доктора Kale в области метаматериалов делают его идеальным партнером для осуществления этого проекта.

Pi — car: невидимое излучение, преобразованное метаматериалами, для его подзарядки

Предлагаемый электромобиль компании Neutrino Energy Group, известный как автомобиль Pi, будет приводиться в движение не чем иным, как бесконечным потоком элементарных частиц, электромагнитных волн, перепадов температур, электрического смога, нейтрино и других естественных и искусственных невидимых излучений, которые пронизывают нас и все окружающие нас предметы ежедневно. Это революционное нововведение в автомобильной промышленности навсегда изменит то, как люди во всем мире используют автомобили.

Получив поддержку Neutrino Energy Group, доктор Kale намеревается построить весь корпус автомобиля Pi из метаматериалов. Метаматериал — это материал, который искусственно создан для того, чтобы иметь свойства, которые недоступны в материалах, встречающихся в природе, и эти искусственные материалы имеют свои уникальные свойства, основанные на расположении искусственно созданной периодической структуры, а не на свойствах основных материалов, из которых они изготовлены.

В составе конструкции транспортных средств метаматериалы имеют ряд преимуществ, которые могут повысить эффективность и безопасность. Поскольку для эффективной работы электромобили для поездок должны быть чрезвычайно энергоэффективными, метаматериалы являются идеальными конструкционными материалами для проекта Pi-Сar. После того, как доктор Kale и его команда успешно завершат создание прототипа автомобиля Pi-Сar, он будет доступен на мировом рынке.

Neutrino Energy Group сделает электромобили действительно экологичными

Pi-Car будет не похож ни на что, что мир когда-либо видел раньше – и это новый вектор развития для Neutrino Energy Group. В то время, пока остальной мир всё ещё жарко дискутировал после подтверждения в 2015 году того факта, что нейтрино имеют массу, Neutrino Energy Group уже полным ходом работала над созданием нейтринных источников постоянного тока, которые будут генерировать электрический ток конвертируя кинетическую энергию частиц невидимого спектра излучения.

Как и в случае с недавно обнаруженным трехслойным сверхпроводящим графеновым материалом, часть технологии преобразования нейтринной энергии, разработанной генеральным директором Хольгером Торстеном Шубартом и его командой, заключается в использовании невероятно тонких слоев графена для создания резонанса под воздействием частиц невидимого спектра излучения и преобразования их кинетической энергии в электричество. Чтобы достичь этого результата, графен и кремний напыляют на подходящий материал — носитель, и когда электромагнитное излучение действует на многослойное покрытие нано-размерного кремния и графена, начинается процесс резонанса атомных вибраций графена, который снимается в виде постоянного тока с металлической подложки.

При помощи обширного опыта доктора Bharat Kale в области возобновляемых источников энергии и метаматериалов, новый проект Pi-Сar поможет сделать мировой автомобильной промышленности технический «рывок» на десятилетия вперед. А реальная необходимость в нем назрела уже давно.