«Заряженный» Mercedes-AMG GLA появился в России

Российский офис объявил о старте продаж заряженного Mercedes-AMG GLA и объявил стоимость модели, которая будет представлена в двух версиях по цене от 4,17 млн до 5,36 млн рублей.

В более доступном варианте Mercedes-AMG GLA 35 доступен с турбомотором объёмом три литра.

Он работает в паре с 8-ступенчатой КП и полноприводной системой, а мощность установки составляет 306 л.с.

Разгон такой модификации до первой сотни будет осуществляться за 5,1 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Отличается такой автомобиль элементами от AMG, а также колесными дисками на 19 дюймов.

Что касается второй модификации, то это будет Mercedes-AMG GLA 45 S, оснащенный 2,0-литровым ДВС с отдачей 421 л.с., в паре с которым также работает восьмискоростной робот. Разгон в этом случае будет за 4,3 секунды, а максимальная скорость – 265 км/ч.