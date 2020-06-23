iPhone заменят ключ для автомобилей BMW

Накануне американская компания Apple провела конференцию для разработчиков, в рамках которой была представлена новая версия операционной системы для смартфонов.

Новая мобильная ОС окажется интересной и для автомобилистов, ведь с приходом iOS 14 владельцы автомобилей смогут использовать свой iPhone вместо ключа.

Новая функция получила название Apple CarKey, и работать она будет через NFC. Для разблокировки автомобиля достаточно будет подойти к дверной ручке и разблокировать смартфон с помощью Face ID и Touch ID.

Чтобы завести двигатель, потребуется только поставить смартфон на беспроводную зарядку, сообщают «Автовести».

Если автомобилем пользуется несколько человек, то для этого предусмотрены копии ключа, доступ к которому можно получить с помощью iMessage.

Более того, для каждой копии ключа, а всего их будет доступно пять, можно создавать свои настройки, в том числе ограничивать максимальную скорость.

Первыми новую функцию получат автомобили марки BMW, а поддержка цифрового ключа будет начиная со смартфонов iPhone XR, iPhone XS и новее.