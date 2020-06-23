Появились изображения новейших кроссоверов от Toyota

Японская компания работает над новыми автомобилями, причем работу ведут над электрическими моделями из сегмента кроссоверов и внедорожников.



Так, недавно автопроизводитель запатентовал два новейших кроссовера, а патентные изображения уже появились в Сети.

Показанные новинки от Toyota запланированы к выходу в ближайшие пять лет. Одна из моделей будет компактной, а второй кроссовер будет относиться к среднеразмерным.

Не сложно предположить, что основной для этих моделей станет модульная платформа TNGA, которая изначально создавалась с прицелом на электрификацию.

Стоит отметить, что в течение пяти лет компания намерена выпустить 10 электрокаров, среди которых три кроссовера, универсал и два минивэна.