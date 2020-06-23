Рендерные изображения новой Lada Granta появились в сети

Модель Lada Granta ждет смена поколений, к которой уже начали готовиться вазовцы.

Некоторые подробности о проекте ранее уже появлялись в Сети. На основании известной информации, журналисты сайта «Лада.Онлайн» решили подготовить рендерные изображения, представив, как может выглядеть Гранта нового поколения.

Как ранее сообщалось, модель может быть разработана на модернизированной платформе В0, а также ее могут частично унифицировать с Рено Логаном.

Понятно, что дизайн Гранты будет выполнен в фирменной Х-стилистике, но с некоторыми отклонениями от общей концепции.

Также в автомобиле ожидается появление полностью нового интерьера. Предположительно, Lada Granta New Generation будет представлена в лучшем случае к концу следующего года.