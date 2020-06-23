Представители компании Toyota российским журналистам рассказали о новинках, которые планируется вывести на рынок.

Как сообщают 23 июня журналисты «ТАСС», в России появятся «умные» автомобили от Toyota.

Речь идет об автомобилях, которые называют connected cars, то есть они имеют расширенные сетевые возможности. Две таких машины должны появится уже этой осенью.

Подробности о моделях пока не раскрывают, но как отметили представители бренда, это будут модели из массового сегмента с уникальными опциями.

Машины смогут общаться с водителями и адаптировать за счет онлайн-сервисов. Предположительно речь идет о гибридной навигации и голосовом помощнике с искусственным интеллектом.

В Японии такие автомобили имеют фирменную платформу Mobility Service Platform (MSPF), а среди ее возможностей можно отметить мониторинг данных о состоянии бортовых систем машин в режиме реального времени, возможности уведомлений о срабатывании подушек в экстренные службы, а еще система может собирать данные об особенностях вождения водителя и месячном пробеге авто.