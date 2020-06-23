Российские аналитики из «Автостат» рассказали, как продавались автомобили с пробегом в Москве в мае этого года.

В отчетный период, как рассказали специалисты, москвичи купили свыше 12 тыс. подержанных авто, что оказалось на 46% меньше, чем годом ранее.

Ford Focus снова стал лидером на вторичном рынке Москвы с результатом 329 ед.

Второй и третий результат показали Hyundai Solaris (266 ед.) и Skoda Octavia (239 ед.), а в пятерке самых продаваемых автомобилей еще числятся KIA Rio (219 ед.) и Toyota Camry (209 ед.).

Если говорить о самых востребованных марках в Москве, то тут лидерами являются Mercedes-Benz и BMW с показателями 953 и 921 проданных машин, а также LADA (909 ед.), KIA (790 ед.) и Тoyota (750 ед.).