

Оказалось, что в компании Jaguar рассматривают возможность разработать хэтчбек. В частности, Jaguar может создать новый молодежный хэтчбек.

При этом в руководстве бренда намерены создать такой автомобиль, чтобы он пользовался хорошим спросом и смог заменить в линейке седаны, спрос на которые сокращается.

Как известно, автопроизводитель намерен в скором времени снять с производства модели XE и XF. Последние пользуются низким спросом.

На смену этим автомобилям и планируется выпустить новинку. Сейчас рассматривается возможность заменить модели компактным седаном, либо новым хэтчбеком, причем последний вариант более интересен руководству бренда.

Если последнему дадут зеленый свет, то он будет выполнен в стиле прототипа Jaguar R-D6, представленного еще в 2003 году. Никаких других подробностей пока не раскрывается.