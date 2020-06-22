Mercedes-Benz и BMW приостановили сотрудничество по беспилотникам

Соглашение, в рамках которого два автопроизводителя должны были сотрудничать, было подписано еще в прошлом году.

В рамках соглашения Mercedes-Benz и BMW должны были создавать автомобили с беспилотными технологиями, но как выяснилось, компании приостановили сотрудничество. Причиной назвали неподходящее время для сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz и BMW должны были совместно разработать единую платформу для автономных автомобилей, которая могла подойти для выпуска любого типа кузова авто.

Теперь от планов концерны отказались, но не исключают, что в дальнейшем сотрудничество будет возобновлено.

Стоит отметить, что автопроизводители сотрудничают по другим совместным проектам, не связанным с беспилотниками.

В частности, речь идет о проектах по электрификации автомобилей, а также по «интеллектуальным сервисам».