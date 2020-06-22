Компания Nissan отчиталась о продажах своих автомобилей на российском рынке за май.



В отчетный период россияне купили 2 214 новых автомобилей марки Nissan, а этот результат оказался на 46% меньше.

За период с начала года дилеры Nissan реализовали 21 478 автомобилей, а это на 17% меньше.

Доля компании в этот период сократилась до 4,0%, и она оказалась на восьмой строчке самых продаваемых марок в стране.

Кроссовер Nissan Qashqai стал бестселлером Nissan в России по итогам мая, несмотря на падение продаж на 52% до 792 реализованных экземпляров.

Модель Nissan X-Trail располагается на второй строчке с результатом 786 штук, что на треть меньше, чем годом ранее.