Haval выпустил 10-тысячный автомобиль в России

В мае прошлого года китайский бренд на территории РФ открыл свой завод по производству автомобилей.



Первым автомобилем, который встал на конвейер нового предприятия стал совершенно новый кроссовер Haval F7, а сегодня предприятие занимается выпуском уже четырех моделей.

Как рассказали в российском офисе компании, на заводе в Тульской области 19 июня был выпущен 10-тысячный автомобиль.

«Юбилейным» стал кроссовер Haval F7 в цвете «Аквамарин», оснащенный двухлитровым турбомотором с отдачей 190 л.с.

Стоит отметить, что полная мощность предприятия, на которую компания еще не вышла, составляет 150 тыс. авто в год. Главной задачей для Haval является локализация производства и выпуск конкурентоспособных моделей.