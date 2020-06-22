Компания Volkswagen во второй половине года должна презентовать новый серийный кроссовер.
В Сети появились фото нового кроссовера от Volkswagen
Недавно в Сети появились официальные изображения новинки, которая будет товарным вариантом модели Volkswagen ID.4.
Еще во время тестирования кроссовера было понятно, что он не будет таким ярким, как прототип.
К тому же в нем произошло немало изменений. Так в модели изменили пропорции, форму крыши и ключевые элементы кузова.
В целом серийный кроссовер Volkswagen ID.4 будет намного проще и не таким привлекательным как концепт.
Volkswagen ID.4 создан на модульной платформе MEB. По своим размерам «паркетник» окажется немного больше «Тигуана».
В продажу электрокар поступит в конце года, а производить его будут на площадках в Китае и Германии.
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