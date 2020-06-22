В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%

В России автомобили постепенно дорожают на протяжении двух лет, и только в первой половине этого года цены выросли в среднем на 3-7%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авилон», в первом полугодии машины марки Hyundai стали дороже на 4-5% в зависимости от модели и комплектации.

Существенно подорожали модели марок Mitsubishi и Toyota. Авто этих японских автопроизводителей теперь предлагают дороже на 1,7-3,5%.

Также подорожали новые автомобили компаний Jeep, Mini, Mercedes-Benz и BMW. В 2020 году стоимость своих моделей подняли и отечественные компании.

Стоит отметить, что в начале лета цены на новые авто пересмотрели 18 автомобильный компаний, а среди них УАЗ и премиальная марка Genesis.

По данным АЕБ, в мае дилерские центы передали клиентам 63 044 новых легковых автомобиля, а такой результат продаж оказался на 51,8% меньше, чем в мае 2019 года.