Минпромторг предоставил россиянам на покупку авто скидки от 10 до 25%

Минпромторг с начала текущего месяца россиянам начал предоставлять дополнительную скидку на покупку нового легкового автомобиля.

В зависимости от выбранной госпрограммы и региона скидка может достигать 25% от стоимости автомобиля. Максимальная стоимость выбранного авто не должна превышать 1,5 млн рублей.

Для будущего автовладельца государство сейчас предлагает несколько программ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причем по программе «Семейный автомобиль» изменили условия, и теперь этим предложением могут воспользоваться семьи с одним ребенком.

Помимо этого, льготу от Минпромторга могут получить работники государственных медицинских учреждений, а также автовладельцы старых авто при условии его сдачи по программе «Трейд-ин».

Для жителей Дальнего Востока скидка по госпрограммам составляет 25%, а в остальных регионах РФ 10%