Ряд нововведений ждет российских водителей с 1 июля

О новых правках, которые вступят с 1 июля 2020 года, стало известно еще в прошлом году. О них уже сообщалось, так как их планировали применить значительно раньше, но по ряду причин правительство РФ решило перенести правки на более поздний срок.

С 1 июля в России изменится правило регистрации тюнингованных автомобилей, а также в силу вступят новые изменения ГОСТов технического регламента Таможенного союза.

По новым правкам технического регламента Таможенного союза, в России со следующего месяца нельзя будет ввозить в РФ праворульную строительную технику, самосвалы, экскаваторы, пассажирские автобусы и грузовой транспорт с манипулятором.

Еще будет запрещено ввозить технику категории М2 и М3, а ввезенные легковые праворульные авто должны будут пройти сертификацию в аккредитованной лаборатории.

Помимо всего перечисленного, автовладелец должен будет пройти лабораторную экспертизу даже для установки на автомобиль газового оборудования или фаркопа.

Также автовладельцу придется посещать лабораторию, если он хочет заменить штатные кресла в салоне или установить экспедиционный багажник.