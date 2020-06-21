Isuzu D-Max в мае продемонстрировал рекордный рост продаж в РФ

Российский офис компании Isuzu рассказал о продажах своего пикапа Isuzu D-Max по итогам мая.



В отчетный период модель показала рекордный рост продаж, когда было реализовано 36 пикапов, что оказалось на 71% выше результата аналогичного периода прошлого года.

За период с начала года объёмы реализованных Isuzu D-Max составили 134 единицы, что больше на 37%. Напомним, что весной прошлого года на российском рынке начали продавать обновленную версию пикапа Isuzu D-Max.

Модель появилась в продаже в пяти комплектациях по цене от 2 299 000 рублей. Самая дорогая версия продается по цене 2 799 000 рублей.

В России пикап предлагается в полуторном и двойном исполнении с единственным трехлитровым дизелем мощностью 177 л.с.