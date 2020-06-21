Мировой авторынок в мае снизился на треть

Основной стали данные по продажам за прошлый месяц, когда в общей сложности было продано 5 087 000 новых автомобилей.

Этот результат оказался на 33,3% меньше, чем в мае 2019 года. Падение рынка обусловлено ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

При этом китайский авторынок в мае снова стал самым крупным в мире, показав рост на 10% до 2 078 000 проданных машин.

Авторынок США стал вторым с отрицательной динамикой на 28,8% до 1 129 000 реализованных авто. На других крупных авторынках мира наблюдается серьезное падение продаж.

Например, в страха Западной Европы падение рынка составило 57,9%, когда было продано 623 600 ед., а в Восточной Европе объёмы продаж составили 172,1 тыс. экземпляров, что на 50,4% меньше.