Электромобили в РФ могут быть выгоднее авто с бензиновыми ДВС

Аналитические компания Vygon Consulting опубликовала результаты собственного исследования, которое показало, что электрокары в России могут быть выгоднее бензиновых авто.

Однако выгодными они будут при определенных условиях. Как говорится в сообщении компании, для исследования они сравнивали расходы на содержание автомобиля Skoda Octavia с бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и электромобиля Nissan Leaf с такой же мощностью установки.

Также при сравнении не учитывали таможенный сбор на импорт. Так, стоимость «Октавии» составляет 1,4 млн рублей, а Leaf – 2,1 млн рублей в модификации с автоматической КП.

Как отметили специалисты, в среднем по России стоимость среднебюджетного электромобиля выше, чем машин с ДВС на 750 тыс. рублей.

Оказалось, что электрокар может быть выгоднее авто с бензиновым ДВС при условии, что ежегодный пробег будет составлять 45 тыс. км в течение 5 лет.

Отмечается, что этот режим эксплуатации характерен для автомобилей такси и каршеринга. Например, электрокары ежедневно проезжают около 180 км, а это длина маршрута для большинства такси на территории Москвы.

То есть машины с электрической установкой особо могут быть востребованными в указанном сегменте.