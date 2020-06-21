Обновленная модель Mazda CX-4 появилась в продаже на китайским рынке в конце прошлого года и сразу же стала пользоваться повышенным спросом.



Позднее в компании отчитывались, что купеобразный кроссовер стал бестселлером бренда в Китае.

Согласно последним отчетным данным, в мае купе-кроссовер Mazda CX-4 стал в два раза популярнее Mazda CX-5.

Первый был продан в количестве 6,8 тыс. экземпляров, что вдвое превышает результат Mazda CX-5.

Специалисты объясняют популярность кросс-купе удачным обновлением и сниженной стоимостью в сравнении с Mazda CX-5.