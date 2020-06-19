Коврики в машину – как выбрать

Если бы ковриков для машин не было, то в салон заносилась бы вся вода и грязь, которую довольно трудно оттуда удалить. Машина от контакта с влагой портится. Да и влагу сложно удалить, например, если ноги были в снегу, а потом все это разморозилось и превратилось в воду. Не ездить же весь день в воде, или нужно вымокать ее тряпкой? А что, если эта вода останется в машине, и замерзнет в непрогретой машине, превратится в лед? Коврик же нужно просто вытащить и слить образовавшуюся лужу, удалить воду.

Коврики в машину – это необходимый аксессуар, который помогает поддерживать чистоту в автомобиле, да и ноги не скользят, находятся в тепле. Как подобрать коврики для машины?

Модельный или универсальный

Чаще всего коврик изготавливается под определенную модель машины. Он идеально ложится и подходит для машины определенной марки. Потому автолюбители чаще всего покупают модельные коврики, выбирая их по марке авто. Универсальные коврики подходят под все машины, но не ложатся идеально.

Материал изготовления

Чаще всего коврики для машин делают из резины, они недорогие, функциональные, справляются со своими задачами. Их называют еще «корытом», потому что по форме они действительно напоминают эту бытовую емкость. В «корыте» скапливается вода, пыль, а машину удобно чистить после поездок.

Резиновые коврики не скользят, особенно если с изнаночной стороны у них есть шипы. Недостаток в том, что резиновые изделия могут издавать достаточно неприятный запах, чаще в летний период или когда они новые.

Популярны сегодня коврики из полиуретана, они без запаха. Делают даже прорезиненные коврики с ворсом. Обычно это изделия для машин представительского класса, но они не очень практичны. Коврик с ворсом долго сохнет и его труднее чистить, а резину можно просто помыть.

Их каких еще материалов делают коврики для машин:

полимер;

войлок;

автоткань;

ПВХ;

полиэстер;

силикон;

сталь;

эко-кожа.

Гравировка

Гравировка – это уже вопросы статуса, но сегодня все чаще на ковриках делают изображения марки авто или даже вышивают имя владельца машины.

Цвет

Коврики темного цвета (серые, черные) меньше пачкаются. Хотя сегодня представлен широчайший ассортимент ковриков разных цветов, есть даже белые или красные.

При выборе ковриков для машины нужно тщательно подбирать размер, даже если в интернет-магазине указано, для какой марки автомобиля он подходит. Лучше сразу перепроверить размеры, чтобы потом не пришлось возвращать товар. Если коврики не подойдут, то их можно вернуть в течение 14 дней.