Каким будет новый Nissan X-TRAIL?

Nissan X-Trail новой серии все еще имеет модульную платформу CMF-C/D. Последний момент значит понижение цены разработок автомобиля. Как результат, стоимость этой машины все еще будет привлекательной.

Обновленный салон

Сильно изменили интерьер Ниссан Х-Трейл кузова. Стоимостью больших дизайнерских поправок салону смог придать довольно респектабельный внешний вид. Мультимедиа система имеет расширенные функциональные возможность и более большой сенсорный дисплей, у которого обновленная графика. Качество отделки и развитая шумоизоляция в Ниссане стала на новом уровне. Тоннель оказался более широким, упрощая управление шайбами развлекательных комплексов и селектором машины. Теперь на сайте официального дилера Ниссан в Санкт-Петербурге вы можете поближе ознакомиться с этим авто.

Не позабыли и простор для пассажира. Прибавили габариты кузова. Багажник будет очень удобным с помощью своей оптимальной формы и присутствию фиксируемых средств для груза.

Комплектации, стоимость и оснащения

Явное представление о ценах Nissan X-Trail 2021 года дают стоимость прежнего авто в России. Комплектации и расценки примерно 1 718 000 — 2 269 000 руб. и включают в себя 6 вариаций базовых оснащений: XE, XE+, SE, SE+, LE и LE+. Начальной модификацией является 2-литровый бензиновый мотор, передний привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

XE

Базовая модель XE дает Ниссан Х-Трейл климат-контроль, штатная автомагнитола с MP3, подогрев сидения и наружнее зеркало с электроприводами, регулировкой рулевых колонок и кресло регулируемое водителя, электрический стеклоподъемник. Безопасность гарантируют: система стабилизаций, подушки и многое другое.

XE+

Главная приобретение этой авто нужно найти в технических свойствах модели. В стоимость X-Trail XE+ вошли обыкновенная трансмиссия с решением. Этот момент значит присутствие блокировок многодисковых муфт и функций оказания помощи на спусках с гор. На внешний вид кузов дополняет алюминиевый диск покрышек.

SE

Новые приобретения SE: подключение мотора с помощью кнопки с бесключевыми доступами, электроприводы дверных проемов багажников, фирменным парктроником, противотуманными фарами, датчиком осадков и светом. За оплату к Ниссан Х-Трейл вы можете получать привод на все покрышки, турбодизельный прибор (130 л.с.) и более сильный 2,5-литровый 171-сильный бензиновый двигатель. Из-за огромного крутящего момента (320 Нм) дизель может работать лишь вместе с механической 6-ступенчатой коробкой передач.