Автомобили торговой марки Мерседес 2020 года

Среди ярких черт баварского производителя считается все время обновление модельной линейки и, учитывая эту традицию, Mercedes предлагает в этом году еще несколько новинок премиальных машин в разных категориях.

CLA

Это авто является купеобразным седаном, который в самом начале представили в 2013 г, а обычный рестайлинг сделали в 2016 г. На сегодняшний день фирма хочет выпускать еще одно изменение модели. Из-за этого, автомобиль очень востребован среди молодого поколения, главные поправки коснулись вида. Новый вариант легковушки имеет динамичный и агрессивный дизайн, делающий образ очень привлекательным. В салоне применены новейшие материалы для отделок и установили современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. С его помощью осуществляется управление почти любыми опциями и техникой автомашины. Как силовой агрегат использован 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого 225 л. с. А цена начального решения достигала 31000 евро. Автофорум Шереметьево предлагает эту модель и многие иные варианты автомобилей этой марки.

CLA Shooting Brake

Вторая серия спорт-универсала имеет ярчайший внешний вид, высокотехнологичный экстерьер и яркое вождение. Главным образом машина имеет платформу CLA последних моделей. Изнутри автомобиль схож с салоном базовых седанов. Благодаря различным материалам и видам отделку можно выбрать самый подходящий интерьер. Базовой для легковушек окажется 225-сильный турбомотор вместе с 7G-DCT, и переднеприводной трансмиссией. Эта модель получила довольно широкое распространение и за пределами нашей страны.

GLB

Это интересная новинка от Mercedes, GLB является компактным кроссовером. Машина отличается привлекательным оформлением классического внедорожника, где в основном прямые очертания. Интерьер машины соответствует экстерьеру машины Mercedes B-категории. Отличительная черта салона – это функция трехрядного семиместного воплощения, что довольно редко для компактной машины. По предварительным данным для него хотят установить 3 двигателя в 115, 165 и 220 сил. На европейской территории можно купить эту модификацию от 34000 евро.

GLE Coupe

Еще одна новинка этого года с кузовом в виде купе окажется второй серией небольших кроссоверов. В лицевой области машины полностью соответствует оформлению базовых авто GLE. Задняя область авто отличается более пониженной линией каркаса, габаритами остеклений и формами светодиодной фонары. Полностью изменили купе в интерьере, где в качестве панели оборудования и дисплей мультимедийных систем есть установка 2 широкоформатных экранов. К тому же изменилась архитектура салона, который оказался очень большим и комфортным, а повышенный комфорт может помочь создавать премиального характера материалы для отделки. Для обустройства GLE Coupe используется силовой агрегат мощностью 285, 345 и так далее. Стоимость базовой категории транспортного средства стартует от расценки 75000 евро.