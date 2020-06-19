Обновленный BMW 5 серии

BMW 5 серии является одной из самых важных моделей в линейке баварского бренда. Продажи всех предыдущих шести поколений модели превысили 7,6 миллиона, поэтому неудивительно, что BMW придает большое значение этой премьере. Ожидается лучшая динамика вождения, максимальный диапазон систем помощи водителю, высокий уровень связи и инновационные системы обслуживания.

Выбор bmw 5 серии довольно трудоемкий процесс. Однако, как только вы выбираете модель, которая не только соответствует вашему бюджету, но и соответствует всем вашим ожиданиям, остается только ее купить!

Вы пришли сюда, потому что вас интересует новая BMW 5 серии из салона. В настоящее время в каталоге новых автомобилей есть 1 предложение для этой модели. Там же вы можете сразу увидеть цены, которые варьируются от 1 908 100 до 2 563 700 рублей, в зависимости от комплектации данной копии, а также от дилера BMW.

Особенности

Новый BMW 5 серии призван быть легче, эффективнее, доставлять больше удовольствия от вождения и просто находиться рядом с новым оборудованием. Легкость объясняется новой конструкцией кузова, которая была уменьшена по сравнению с предшественником в среднем на 100 кг, сохраняя при этом низкий центр тяжести и идеальный баланс между осями. Тело автомобиля стало жестче, и испытания аэродинамической трубы достигли низкого коэффициента сопротивления 0,22.

Стоимость

Цена нового BMW 5 серии из салона зависит в первую очередь от двигателя, выбранного во время конфигурации (его типа, мощности и объема), трансмиссии, привода и, конечно же, комплектации оборудования, а также всех средств защиты, помощников вождения, кондиционера и мультимедиа. Сколько вы заплатите в итоге за машину, также зависит от цвета кузова, размера и типа дисков и даже от установленных шин. Таким образом, вы сами решаете, как должен выглядеть BMW 5 серии, что вы купите и какими должны быть его характеристики и удобства. В конце концов, с этим автомобилем вы проведете следующие несколько лет (или, по крайней мере, месяцы), поэтому стоит приспособиться к конфигурации, чтобы наша BMW Series 5 из салона соответствовала нашим ожиданиям.

Что касается окончательной цены, имейте в виду, что при предложении дилеру BMW 5 серии также могут быть предусмотрены собственные скидки и акции, поэтому вы всегда можете договориться о цене перед покупкой.

В заключении стоит добавить, что в каталоге новых автомобилей есть предложения и для других моделей BMW: i3, i8, Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 6, Series 7, Series 8, X1, X2 , X3, X4, X5, X6, X7, Z4.