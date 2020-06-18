Составили топ-10 самых распространенных пикапов в России

Специалисты в России посчитали количество зарегистрированных пикапов по состоянию на 1 января 2020 года.

На этот период в нашей стране насчитывалось 278 тыс. пикапов, а это менее 1% в парке. Самым распространённым пикапов в России, как сообщили аналитики из «Автостат», стал Toyota Hilux.

Эта модель имеет результат 82 тыс. зарегистрированных экземпляров. С показателем 62 тыс. реализованных единиц на втором месте находится Mitsubishi L200, и только на третьей позиции оказался «УАЗ Пикап» — 33 тыс. шт.

Четвертое и пятое место оказалось за Volkswagen Amarok (17 тыс. ед.) и SsangYong Action Sports (13 тыс. ед.).

Также в топ-10 самых распространенных пикапов в России оказались: Ford Ranger (11,9 тыс. ед.), Nissan Navara (11,5 тыс. ед.), Mazda BT-50 (7,1 тыс. ед.), Nissan Pickup (6,7 тыс. ед.) и Toyota Tundra (5,9 тыс. ед.).