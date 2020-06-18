18 автобрендов изменили цены на автомобили в июне в России

Российские аналитики подвели итоги мониторинга цен на новые автомобили за первую половину июня.

Как сообщает агентство «Автостат», в отчётный период в России цены на свои автомобили переписали 18 автомобильных брендов.

Некоторые компании переписали цены на весь модельный ряд, а у некоторых марок прибавили в цене отдельные модели.

Так, стоимость все автомобилей в большую сторону подняли УАЗ, Subaru и Genesis, а у Cadillac, Hyundai, Chevrolet и Geely стали дороже почти все автомобили.

Среди автопроизводителей, у которых подорожали отдельные модели оказались Toyota, Lexus, Chery, KIA, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz.