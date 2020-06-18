Топ-5 рискованных способов сэкономить на автомобиле

В России автомобильный эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин в общении с журналистами «РИА Новости» рассказал о том, какие способы сэкономить на автомобиле могут оказаться опасными.

По словам эксперта существует пять основных рискованных способов сэкономить на автомобиле, среди которых самым опасным является использование топлива более низкого качества, чем требуется.

Также не стоит экономить при выборе заправки, а точнее искать заправки, где стоимость топлива ниже рыночной.

Если заправляться топливом низкого качества, то в результате можно оказаться без официальной гарантии производителя при обращении к дилеру.

Не стоит экономить и на автомойке, так как вовремя замеченные царапины, сколы и коррозии легче устранить сразу.

Не рекомендует эксперт приобретать неоригинальные комплектующие узлов и агрегатов, так как это может обернутся трагедией.

Ну и последним рискованным способом сэкономить на автомобиле назвали экономию на моторном масле.