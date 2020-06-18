Kia официально анонсировала новый минивэн Kia Carnival

Компания Kia сегодня распространила в Сети изображение, на котором показала новый Kia Carnival.



Автопроизводитель намерен его представить этим летом, но пока точная дата премьеры не названа.

Большой минивэн является флагманом компании, который переживается уже четвертую смену поколений.

Актуальная версия Kia Carnival представлена на рынке с 2014 года, а новое поколение уже получит серьёзно, но не кардинально измененную внешность, где появится фирменная решетка радиатора, большие колеса, новые светодиодные ходовые огни и другое.

В салоне также ожидается ряд изменений. Уже известно, что в основе минивэна расположится платформа от последнего Sorento.

Что касается моторной гаммы, то она, как ожидается, будет представлена 2,5-литровым ДВС с отдачей 281 л.с. Среди трансмиссий будет 8-сутпенчатый автомат.

Кроме этого, в автомобиле ожидается появление гибридной установки. Некоторые российские СМИ сообщили, что Kia рассматривает возможность появления Kia Carnival на российском рынке, но насколько это окажется правдой, покажет время.