Рынок автомобилей с пробегом упал в мае на 29%

Российские аналитики рассказали о продажах автомобилей с пробегом на территории РФ за май 2020 года.

В отчетный период россияне приобрели 305 тыс. подержанных машин, что оказалось на 29% меньше, чем годом ранее.

Как и ранее лидирует на вторичном авторынке Лада с результатом 75,2 тыс. ед., что на 31% меньше. Автомобили марок Toyota и Nissan входят в тройку самых продаваемых с результатом 34,8 тыс. и 17,5 тыс. ед.

Падение продаж этих авто составило 26 и 27%. В первой пятерке лидеров, как сообщает «Автостат», оказались Hyundai (16 тыс. ед.) и KIA (15,4 тыс. ед.), а объёмы реализованных машин с пробегом этих брендом сократились на 28 и 27% соответственно.

Как сообщает агентство «Автостат», за период с начала года россияне купили 1 762 000 автомобилей с пробегом, что оказалось меньше на 14% в сравнении с январем-маем 2019 года.