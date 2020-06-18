Россияне потратили на автозапчасти почти 1,5 трлн рублей в 2019 году

Специалисты в России посчитали, сколько денег потратили россияне на покупку автозапчасти в прошлом году.

За основу взяли данные по продажам запчастей на вторичном рынке. Так, выяснилось, что за 2019 год россияне купили более 1 млн различных запчастей и деталей для автомобилей, передает «Автостат».

В денежном выражении показатель составил почти 1,5 трлн рублей. Самым крупным сегментом тут стали шины, которые в продажах заняли 12,9%.

В денежном выражении показатель составит 189,3 млрд рублей. Детали подвески располагаются на втором месте по продажам с долей 10,7% или 158 млрд рублей.

Ну третий крупный сегмент это масла и технические жидкости, на которые пришлось 7,6% или 111,2 млрд рублей.