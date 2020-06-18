Предполагается, что именно дефекты при производстве недорогих электрокроссоверов стали причиной задержки отгрузки их клиентам.

Сборка кроссоверов Tesla Model Y осуществляется на американском предприятии компании, но клиенты все чаще стали получать уведомления о задержке поставок.

Журналисты решили выяснить в чем причина задержек и оказалось, что Tesla выпускает кроссоверы Tesla Model Y с дефектами, которые предположительно связаны с желанием Илона Маска нарастить объёмы производства.

Есть информация, что в уже выпущенных автомобилях выявили такие проблемы как незакрепленные ремни безопасности или сидения заднего ряда.

Есть даже упоминания о случаях, когда в машине выявили некачественные ЛКП и отделку салона.