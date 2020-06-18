Компания Mini выпустит два новых кроссовера

Автомобильный бренд Mini намерен расширять свой модельный ряд, в том числе и за счет моделей из популярного в мире сегмента SUV.

Как выяснили зарубежные журналисты, до 2024 года планируется выпуск сразу двух новых кроссоверов. Один из них получит новую модульную платформу и пятидверный кузов.

Это будет полностью электрический кроссовер, который на конвейер планируют поставить в 2022 году.

Что касается второй новинки, то ею окажется кроссовер, который займет место флагмана.

Это будет большой кроссовер, созданный на платформе CLAR от BMW. Эта модель будет комплектоваться только обычными ДВС.

Предположительно такая новинка выйдет в 2024 году. Другие подробности о проекте к сожалению не сообщают.