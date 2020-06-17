Назначение и устройство топливного фильтра

Автолюбители знают, что машина требует постоянного досмотра и ремонта, – чем раньше будет произведена диагностика, чем чаще водитель обращает внимание на то, как себя ведет машина, тем выше вероятность избежать серьезных поломок. Они, кстати, могут возникать по причине того, что используется не совсем качественное топливо или же некоторые детали просто не позволяют его очистить. Нужно крайне внимательно подходить к выбору запчастей, а также постоянно следить за тем, чтобы не было утечки топлива, чтобы все фильтры нормально работали, чтобы двигатель не подвергался слишком сильной нагрузке (из-за чего он в разы быстрее изнашивается) и так далее.

Назначение топливного фильтра – что нужно знать?

Самая главная задача топливного фильтра – очистка горючего от различных смесей, которые так или иначе могут присутствовать в дешевых марках топлива. Обычно чем выше стандарт и марка бензина, тем меньше в нем примесей, что положительно сказывается на работе самого двигателя. В то же время фильтры позволяют проводить хорошую глубокую очистку, что дает возможность вообще не переживать об износе важных технических узлов и деталей автотранспорта. Устройство и принципы работы топливных фильтров следующие:

Фильтрация может быть как грубой, так и тонкой. Если фильтр предварительный, то он производит грубую очистку топлива. Если же фильтр финишный, он производит тонкую очистку. Важно выбирать хорошие фильтры, ведь в случае грубого фильтрующего материала могут пропускаться и не задерживаться мелкие частички. Если фильтр исправен, машина легко заводится, но если он забит, топливо может просто не проходить дальше, так что транспорт может даже не завестись. Поэтому всегда важно понимать, что такие детали как фильтры, усилитель бампера и прочие конструкционные элементы в машине никак не могут отходить на второй план. Фильтры должны фильтровать и пропускать масло, усилители должны «гасить» энергию удара и так далее. В случае если фильтрующий материал порвется (что часто бывает с некачественными фильтрами), грязное топливо может вызвать серьезный износ инжекторной системы, повредить форсунки. В итоге повреждение процесса впрыска может привести к снижению мощности двигателя и его износу.

Топливные фильтры нужно обязательно выбирать с умом, а также следить, чтобы фильтрующий элемент работал исправно, не рвался и действительно выполнял все возложенные на него функции.