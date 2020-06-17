Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Новинка от японской компании уже не раз была замечена фотошпионами, но все фотографии демонстрировали тестовый прототип в плотном камуфляже.

Однако недавно автомобиль смогли запечатлеть Toyota Corolla Cross с меньшим количеством камуфляжа, что позволило рассмотреть некоторые детали.

Например, в автомобиле, который сфотографировали в Таиланде, можно заметить массивную решетку радиатора, а также светодиодную оптику, схожую с RAV4.

Как известно, кроссовер будет предлагаться на разных рынках, а его конкурентами станут Ford Focus Active, Subaru XV и Volkswagen Golf Alltrack.

Уже известно, что модель будет иметь длину 4 400 мм, ширину – 1815 мм и высоту 1 600 мм. Расстояние между осями составит 2 640 мм.

В качестве основы компания использовала платформу GA-C от седана Corolla, а в моторной гамме будут представлены 1.2, 1.6 и 2.0-литровые установки. Кроме этого, у кроссовера будет гибридная установка на базе двухлитрового мотора.

Система привода на переднюю ось будет стандартной, а за дополнительную плату предложат полный привод. Официальная премьера новинки состоится в четвертом квартале года.