Changan начал собирать автомобили на заводе в Беларуси

Китайская компания на предприятии «Юнисон» в Беларуси организовала сборку своих автомобилей, которые появятся и в России.

Первой модель, которая встала на конвейер предприятия стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus, а он, как уже известно, будет продаваться в нашей стране.

О старте серийного производства этой модели сообщила пресс-служба компании, не раскрывая деталей. При этом было отмечено, что на производственной площадке в Беларуси планируется организовать выпуск и других автомобилей, в числе которых модели с бензиновыми ДВС и электрическими установками.

Что касается компактного кроссовера CS35 Plus, то как ранее сообщалось, кроссовер на российском рынке может получить новый двигатель. Предположительно это будет 1,4-литровый 158-сильный агрегат, который сейчас предлагают для модели в Китае.

Для российского рынка его мощность скорее всего понизят до 150 л.с. В Китае 1,4-литровый турбомотор доступен с семидиапазонным «роботом».

Сейчас CS35 Plus в России предлагают с 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 128 л.с. Он предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Базовая версия Changan CS35 Plus оценивается в 1 159 000 рублей.