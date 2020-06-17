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Опубликованы новые снимки преемника Great Wall Hover

Новости
17.06.2020 17:11
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Новый внедорожник от компании Great Wall уж появился в базе Министерства промышленности Китая, где наряду с изображениями были опубликованы и некоторые характеристики.

Опубликованы новые снимки преемника Great Wall Hover
Новый внедорожник проходит под кодовым названием Haval B06, а по сути он станет преемником Great Wall Hover, который на рынке продается как Haval H5.

У внедорожника нового поколения будет брутальный внешний вид, а также он сохранит рамную конструкцию.

Его габариты будут следующими: 4 620/1 890/1 780 мм, расстояние между осями составит 2 738 мм. Из официальных данных еще известно о наличии турбированного мотора GW4B15A. Его объём составит 1,5 литра, а мощность – 169 л.с.

Система привода будет на все колеса, но при желании клиенту предложат заказать блокировку заднего дифференциала.

Опубликованы новые снимки преемника Great Wall Hover

Во внедорожнике еще предусмотрят шесть режимов езды — эконом, стандартный, спортивный, песок, грязь, снег.

Что касается интерьера, то для автомобиля там предложат цифровую панель приборов, электронный стояночный тормоз, а также современную мультимедийную систему.

Другие подробности пока не раскрывают. Но стоит напомнить, что на российском предприятии уже организовали сборку кроссовера Н5, который появится в стране с одним двигателем по цене от 1 099 000 рублей.

Опубликованы новые снимки преемника Great Wall Hover

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