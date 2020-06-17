Опубликованы новые снимки преемника Great Wall Hover

Новый внедорожник от компании Great Wall уж появился в базе Министерства промышленности Китая, где наряду с изображениями были опубликованы и некоторые характеристики.



Новый внедорожник проходит под кодовым названием Haval B06, а по сути он станет преемником Great Wall Hover, который на рынке продается как Haval H5.

У внедорожника нового поколения будет брутальный внешний вид, а также он сохранит рамную конструкцию.

Его габариты будут следующими: 4 620/1 890/1 780 мм, расстояние между осями составит 2 738 мм. Из официальных данных еще известно о наличии турбированного мотора GW4B15A. Его объём составит 1,5 литра, а мощность – 169 л.с.

Система привода будет на все колеса, но при желании клиенту предложат заказать блокировку заднего дифференциала.

Во внедорожнике еще предусмотрят шесть режимов езды — эконом, стандартный, спортивный, песок, грязь, снег.

Что касается интерьера, то для автомобиля там предложат цифровую панель приборов, электронный стояночный тормоз, а также современную мультимедийную систему.

Другие подробности пока не раскрывают. Но стоит напомнить, что на российском предприятии уже организовали сборку кроссовера Н5, который появится в стране с одним двигателем по цене от 1 099 000 рублей.