В мае рынок новых LCV в России снизился на 27%

Российские аналитики из «Автостат» рассказали о продажа новых легких коммерческих автомобилей на рынке за май.

В отчетный период, рынок новых LCV в России снизился на 27%, когда было продано 5,5 тыс. автомобилей.

Лидером аавторынка, как и ранее, остается ГАЗ, который по итогам мая реализовал 2,5 тыс. своих машин, ухудшив результат на 29,6%.

На второй строчке по объёмам реализованных коммерческих авто располагается американская компания Ford, которой удалось реализовать 954 автомобиля, что на треть больше.

УАЗ оказался в тройке лидеров с показателем 776 проданных авто, что хуже на 37,1%.

В первую пятерку самых востребованных коммерческих автомобилей вошли LADA (581 ед.; -20,7%) и Volkswagen (186 ед.; -50,4%).