Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq

В распоряжении зарубежного издания оказались фотографии с тестов рестайлингового кроссовера Skoda Karoq.



Тестовый прототип был частично покрыт камуфляжной пленкой, по расположению которой можно понять, где во внешности произойдут изменения.

В целом кардинальных изменений не ожидается. Например, у кроссовера после обновления слегка изменятся бамперы, решетка радиатора, а также оптика, сообщают «Автовести».

Кроме этого, ожидается появление новых вариантов окраса кузова и колесных дисков. В салоне кроссовера должна появится новая мультимедийная система, а список оборудования пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю.

Изменений в техническом плане не ожидается. Дебют обновленного Skoda Karoq должен состояться до конца года.