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Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq

Новости
17.06.2020 16:52
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В распоряжении зарубежного издания оказались фотографии с тестов рестайлингового кроссовера Skoda Karoq.

Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq
Тестовый прототип был частично покрыт камуфляжной пленкой, по расположению которой можно понять, где во внешности произойдут изменения.

В целом кардинальных изменений не ожидается. Например, у кроссовера после обновления слегка изменятся бамперы, решетка радиатора, а также оптика, сообщают «Автовести».

Кроме этого, ожидается появление новых вариантов окраса кузова и колесных дисков. В салоне кроссовера должна появится новая мультимедийная система, а список оборудования пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю.

Изменений в техническом плане не ожидается. Дебют обновленного Skoda Karoq должен состояться до конца года.

Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq

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