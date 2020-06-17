В распоряжении зарубежного издания оказались фотографии с тестов рестайлингового кроссовера Skoda Karoq.
Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq
Тестовый прототип был частично покрыт камуфляжной пленкой, по расположению которой можно понять, где во внешности произойдут изменения.
В целом кардинальных изменений не ожидается. Например, у кроссовера после обновления слегка изменятся бамперы, решетка радиатора, а также оптика, сообщают «Автовести».
Кроме этого, ожидается появление новых вариантов окраса кузова и колесных дисков. В салоне кроссовера должна появится новая мультимедийная система, а список оборудования пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю.
Изменений в техническом плане не ожидается. Дебют обновленного Skoda Karoq должен состояться до конца года.
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