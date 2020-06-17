Mazda представила новое поколение пикапа Mazda BT-50



Этот автомобиль теперь создан на новой платформе, имеет измененную внешность, салон и моторную гамму. В пикапе Mazda BT-50 новой генерации теперь лежит платформа D-Max, за счет которой в моторной гамме появились силовые установки от Isuzu.

В частности речь идет о двигателе объёмом три литра. Этот дизельный мотор в пикапе Mazda BT-50 будет иметь мощность 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 450 Нм.

В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или автомат, которые передадут крутящий момент на заднюю или обе оси.

В дальнейшем линейка двигателей расширится, но за счет каких моторов пока не сообщается. Что касается габаритов пикапа, то они составляют: 5 280/1 870/1 790 мм, а расстояние между осями будет 3 125 мм.

Что касается внешности, то дизайн выполнили в стилистике кроссоверов CX-5 и CX-9, а вот в салоне хоть и есть элементы в стиле Mazda, то в целом он больше напоминает интерьер донора.

Пока автопроизводитель представил только вариант с двойной кабиной, предназначенный для австралийского рынка, где пикап появится в продаже во второй половине года. На каких еще рынках появится Mazda BT-50 пока неизвестно.