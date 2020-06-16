Основные проблемы электромобилей

Год от года спрос на электромобили растет. Началось все с гибридных машин, укомплектованных бензиновой силовой установкой, совмещенной с электромотором, но сейчас многие водители покупают уже чисто электрические транспортные средства. На странице https://ecars24.info/stati/4-osnovnyh-momenta-kotorye-raskryvayut-perspektivy-massovogo-ispolzovaniya-elektromobilej разобраны 4 причины, которые раскрывают перспективы электромобилей. Однако необходимо разобраться и в отрицательных моментах, что следует принимать во внимание водителю, решившему сменить обычное бензиновое авто на электромобиль.
Негативные моменты использования электрокара
- Ограниченная дальность хода. Электрическое авто хорошо подходит для городской эксплуатации, но не адаптировано для дальних междугородних путешествий. Не получится заехать на АЗС, быстро залить полный бак и продолжить дорогу. В среднем, дистанция, которую машина может преодолеть на одной зарядке, составляет 250-300 километров;
- Долгое время зарядки. Даже технология “быстрого заряда”, позволяющая за 40 минут примерно на 80 процентов восстановить заряд батареи, уступает по скорости заправке на АЗС. Полный заряд, при этом, требует 7-8 часов. Использовать станции высокой мощности, способные ускорить процесс – не лучшее решение, приводящее к быстрому износу аккумуляторов;
- Слабое развитие инфраструктуры в РФ. Специализированные зарядные станции пока есть только в крупных городах, и почти отсутствуют на междугородних магистралях. В Европе, при этом, средняя дистанция между ними – 50 километров, то есть там электромобили уже становятся пригодными для дальних переездов;
- Высокая стоимость. Производство электрокара – сложный технический процесс, что отражается на цене. Она порой в 1.5, а то и 2 раза выше авто аналогичного класса, сравнимого по комфорту и электронному оснащению, но укомплектованного классическим бензиновым ДВС;
- Снижение дальности хода зимой. Электрокары не слишком подходят регионам с суровыми зимами. Мороз не слишком хорошо сказывается на емкости батареи, кроме того, большой объем энергии тратится на работу печки. Дальность хода снижается примерно на четверть.
Развитие электротранспорта
Обозначенные проблемы, впрочем, в ближайшее время могут быть решены. Производители машин на электромоторах совершенствуют технологии, оптимизируют производственные схемы, что повышает надежность, технические параметры транспорта при одновременном снижении цены. Развивается и инфраструктура обслуживания. Ответственный подход, учет всех плюсов и минусов – залог того, что электрический автомобиль станет удачным приобретением, принесет сугубо позитивные эмоции.