Основные проблемы электромобилей

Год от года спрос на электромобили растет. Началось все с гибридных машин, укомплектованных бензиновой силовой установкой, совмещенной с электромотором, но сейчас многие водители покупают уже чисто электрические транспортные средства. На странице https://ecars24.info/stati/4-osnovnyh-momenta-kotorye-raskryvayut-perspektivy-massovogo-ispolzovaniya-elektromobilej разобраны 4 причины, которые раскрывают перспективы электромобилей. Однако необходимо разобраться и в отрицательных моментах, что следует принимать во внимание водителю, решившему сменить обычное бензиновое авто на электромобиль.

Негативные моменты использования электрокара

Ограниченная дальность хода. Электрическое авто хорошо подходит для городской эксплуатации, но не адаптировано для дальних междугородних путешествий. Не получится заехать на АЗС, быстро залить полный бак и продолжить дорогу. В среднем, дистанция, которую машина может преодолеть на одной зарядке, составляет 250-300 километров;

Долгое время зарядки. Даже технология “быстрого заряда”, позволяющая за 40 минут примерно на 80 процентов восстановить заряд батареи, уступает по скорости заправке на АЗС. Полный заряд, при этом, требует 7-8 часов. Использовать станции высокой мощности, способные ускорить процесс – не лучшее решение, приводящее к быстрому износу аккумуляторов;

Слабое развитие инфраструктуры в РФ. Специализированные зарядные станции пока есть только в крупных городах, и почти отсутствуют на междугородних магистралях. В Европе, при этом, средняя дистанция между ними – 50 километров, то есть там электромобили уже становятся пригодными для дальних переездов;

Высокая стоимость. Производство электрокара – сложный технический процесс, что отражается на цене. Она порой в 1.5, а то и 2 раза выше авто аналогичного класса, сравнимого по комфорту и электронному оснащению, но укомплектованного классическим бензиновым ДВС;

Снижение дальности хода зимой. Электрокары не слишком подходят регионам с суровыми зимами. Мороз не слишком хорошо сказывается на емкости батареи, кроме того, большой объем энергии тратится на работу печки. Дальность хода снижается примерно на четверть.

Развитие электротранспорта

Обозначенные проблемы, впрочем, в ближайшее время могут быть решены. Производители машин на электромоторах совершенствуют технологии, оптимизируют производственные схемы, что повышает надежность, технические параметры транспорта при одновременном снижении цены. Развивается и инфраструктура обслуживания. Ответственный подход, учет всех плюсов и минусов – залог того, что электрический автомобиль станет удачным приобретением, принесет сугубо позитивные эмоции.