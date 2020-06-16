В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

В РФ обнаружили новый способ мошенничества с продажами автомобилей на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что авторынке сейчас работает много мошенников, причем они все действуют по старым схемам, но недавно был обнаружен новый способ обмана.

На авто с пробегом оформляется договор аренды и выписывается дубль ПТС, а после этого автомобиль выставляет на продажу.

Новая схема рассчитана на тех, кто покупает авто и считает, что дубликат ПТС не является чем-то опасным.

Как пишет «Российская газета», недавно на такую уловку мошенников попался житель Московской области, который приобрёл Mercedes E-Class и даже смог его поставить на учет в ГИБДД.

Позже выяснилось, что данный автомобиль мошенники взяли в аренду для работы в элитном такси.

Затем по поддельной доверенности был выписан дубликат ПТС, а машину выставили на продажу.

Покупателю Mercedes E-Class пришлось вернуть автомобиль законному владельцу, а вот деньги обманутый покупатель вряд ли сможет получить обратно.