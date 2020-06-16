В РФ обнаружили новый способ мошенничества с продажами автомобилей на вторичном рынке.
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Эксперты отмечают, что авторынке сейчас работает много мошенников, причем они все действуют по старым схемам, но недавно был обнаружен новый способ обмана.
На авто с пробегом оформляется договор аренды и выписывается дубль ПТС, а после этого автомобиль выставляет на продажу.
Новая схема рассчитана на тех, кто покупает авто и считает, что дубликат ПТС не является чем-то опасным.
Как пишет «Российская газета», недавно на такую уловку мошенников попался житель Московской области, который приобрёл Mercedes E-Class и даже смог его поставить на учет в ГИБДД.
Позже выяснилось, что данный автомобиль мошенники взяли в аренду для работы в элитном такси.
Затем по поддельной доверенности был выписан дубликат ПТС, а машину выставили на продажу.
Покупателю Mercedes E-Class пришлось вернуть автомобиль законному владельцу, а вот деньги обманутый покупатель вряд ли сможет получить обратно.