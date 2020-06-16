Доработанная Tesla Model S поразила своим запасом хода

Tesla несмотря на снижение продаж на фоне пандемии разработала новую версию флагманского седана Model S.

Данная модель получила новую версию под названием Long Range Plus, в которой применили ряд улучшений, позволивших ей проезжать на 6% больше, чем обычному седану.

По данным агентства EPA, седан Model S Long Range Plus на одном заряде проезжает 402 мили, а это 647 км против 628 километров у самой дальнобойной версии Model S.

В новой версии седана установлена батарея 100 киловатт-часов, а такой же аккумуляторный блок установлен и в самой дорогой Model S.

Увеличение запаса хода в Model S Long Range Plus было достигнуто за счет унификации с Model Y, снижению веса седана и установки покрышек Tempest с новыми доработанными по аэродинамике дисками.

Помимо этого, в седане была улучшена система рекуперации энергии.

Tesla Model S Long Range Plus от 0 до 100 км/ч разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость электрокара составляет 249 км/ч.

В США новику можно заказать от 75 тысяч долларов, что в пересчете составляет 5,2 млн рублей.