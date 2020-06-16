GM и SAIC в Китае представили конкурента Skoda Octavia

Новинка, которая позиционируется как конкурент модели Skoda Octavia, вышла под брендом Baojun.



Создавался автомобиль в кузове лифтбек и универсал специалистами GM и SAIC. Новинка носит название Baojun RC-5 и получила следующие габариты: 4 650/1 805/1 458 мм, колесная база – 2 700 мм.

Универсал отличается от лифтбека увеличенной до 4 685 мм. Внешность автомобилей выполнена в фирменном стиле бренда, а в их моторной гамме заявлен только 1,5-литровый турбированный двигатель.

Его мощность составляет 147 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается шестискоростная механика или вариатор, которые передают крутящий момент только на переднюю ось.

Заявленный расход топлива мотором составляет 6,2 литра на 100 км пути.

В списке оснащенности автомобиля есть система курсовой устойчивости, две подушки безопасности, задний парктроник, цифровая панель приборов, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера кругового обзора и многое другое.

В продаже новинка появится летом по цене от 63 800 юаней или около 623 тыс. рублей.