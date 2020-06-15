Ремонт двигателя неизбежен: первые признаки типовых поломок

О том, что требуется срочный ремонт двигателя легкового автомобиля или машины специального назначения, позволяют узнать некоторые очевидные признаки, которыми сопровождаются типовые поломки. Так, «тревожным звоночком» может стать:

появление странных звуков (например, хруста, потрескивания, стука) во время запуска или прогрева движка;

дым и характерный неприятный запах, который указывает на возгорание внутренних компонентов;

увеличенный (в сравнении со стандартным) расход топлива или материалов для смазывания;

затрудненный запуск или полный отказ.

На какие именно поломки указывают перечисленные выше признаки и как поступать при их обнаружении?

Перегорание предохранителя

При повреждении или полном выходе автомобильного предохранителя из строя двигатель попросту не заводится. Причина – полное отсутствие тока в статоре. Устранить проблему помогает восстановление или замена предохранительного элемента.

Замыкание или обрыв обмотки

Понять, что проблема кроется именно в повреждении или замыкании обмотки можно по:

резкому перепаду температуры двигателя;

падению момента на валу;

внезапному снижению производительности движка.

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Выход из строя системы охлаждения

Последствие поломки системы обдува – сильный перегрев двигателя. Чаще всего скачок температуры наблюдается из-за:

нарушения целостности крыльчатки двигателя;

непредвиденного изменения погодных условий;

остановки вентилятора, предназначенного для принудительного охлаждения.

Неисправность системы зажигания

Понять, что система зажигания нуждается в незамедлительном ремонте помогают такие параметры:

трудности при запуске движка;

проблемы при работе движка на холостом ходу;

стремительное увеличение расхода топлива.

Решить проблему помогает замена проводки и свечей, установка новой катушки зажигания или входных датчиков, ремонт регуляторов или электронного блока управления.

Засорение топливного насоса или фильтра

Эта проблема сопровождается падением мощности движка и увеличением затрат топлива. Также засоры могут спровоцировать:

торможение авто без нажатия на педаль тормоза;

временные «провалы» в работе двигателя;

заглохание на холостом ходу.

Замену топливного фильтра или очистку насоса в целях безопасности лучше всего производить при помощи профессионалов. То же самое касается и других видов ремонтных работ.