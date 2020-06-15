Ремонт двигателя неизбежен: первые признаки типовых поломок

О том, что требуется срочный ремонт двигателя легкового автомобиля или машины специального назначения, позволяют узнать некоторые очевидные признаки, которыми сопровождаются типовые поломки. Так, «тревожным звоночком» может стать:
- появление странных звуков (например, хруста, потрескивания, стука) во время запуска или прогрева движка;
- дым и характерный неприятный запах, который указывает на возгорание внутренних компонентов;
- увеличенный (в сравнении со стандартным) расход топлива или материалов для смазывания;
- затрудненный запуск или полный отказ.
На какие именно поломки указывают перечисленные выше признаки и как поступать при их обнаружении?
Перегорание предохранителя
При повреждении или полном выходе автомобильного предохранителя из строя двигатель попросту не заводится. Причина – полное отсутствие тока в статоре. Устранить проблему помогает восстановление или замена предохранительного элемента.
Замыкание или обрыв обмотки
Понять, что проблема кроется именно в повреждении или замыкании обмотки можно по:
- резкому перепаду температуры двигателя;
- падению момента на валу;
- внезапному снижению производительности движка.
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Выход из строя системы охлаждения
Последствие поломки системы обдува – сильный перегрев двигателя. Чаще всего скачок температуры наблюдается из-за:
- нарушения целостности крыльчатки двигателя;
- непредвиденного изменения погодных условий;
- остановки вентилятора, предназначенного для принудительного охлаждения.
Неисправность системы зажигания
Понять, что система зажигания нуждается в незамедлительном ремонте помогают такие параметры:
- трудности при запуске движка;
- проблемы при работе движка на холостом ходу;
- стремительное увеличение расхода топлива.
Решить проблему помогает замена проводки и свечей, установка новой катушки зажигания или входных датчиков, ремонт регуляторов или электронного блока управления.
Засорение топливного насоса или фильтра
Эта проблема сопровождается падением мощности движка и увеличением затрат топлива. Также засоры могут спровоцировать:
- торможение авто без нажатия на педаль тормоза;
- временные «провалы» в работе двигателя;
- заглохание на холостом ходу.
Замену топливного фильтра или очистку насоса в целях безопасности лучше всего производить при помощи профессионалов. То же самое касается и других видов ремонтных работ.