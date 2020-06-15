Названа дата премьеры нового внедорожника Ford Bronco

Компания Ford определилась с датой презентации нового поколения внедорожника Ford Bronco, премьера которого была отложена из-за пандемии коронавируса.



Недавно была названа официальная дата премьеры нового внедорожника Ford Bronco – 9 июля 2020 года. Анонс новинки сопровождался тизерным изображением.

Презентация модели будет проходить в формате онлайн. Уже известно, что в основе нового Ford Bronco расположилась платформа от пикапа Ford Ranger.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 2,3-литровы ДВС EcoBoost. Его мощность составит 270 л.с. Также в силовой линейке будет 2,7-литровый шестицилиндровый агрегат с отдачей 325 л.с.

Среди трансмиссий предложат 7-ступенчатую механическую или 10-скоростную автоматическую КП.